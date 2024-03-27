«РФ будет контролировать территории по левому берегу Днепра» — новый фейк

В центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли фейк, который «разгоняют» псевдоСМИ РФ со ссылкой на «экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера».

«Ложь: река Днепр будет под контролем РФ, и она станет новой границей Украины. Об этом со ссылкой на экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера пишет пропагандистское псевдоСМИ. Правда: у российских оккупантов нет ни войск, ни сил, ни средств для проведения мощных наступательных операций с целью захвата Харькова, Сум и Чернигова, заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью «Интерфакс-Украина», — прокомментировали в Центре.

Эксперты по информационной безопасности объясняют: якобы «эксперт» Риттер на самом деле постоянно распространяет российские нарративы и отрабатывает информационные задачи Кремля на Западе. Подобных «экспертов» на зарплате у РФ — целая плеяда. Подробно с ними можно ознакомиться в следующем сообщении ЦСКиИБ.

Что касается заявлений о самых различных планах Кремля установить «непременный контроль» над территориями Украины, то они нацелены на деморализацию украинского общества. Их основная задача — создавать панику и ощущение бессилия.

Подобные информационные атаки российские пропагандисты особенно активно проводят в отношении жителей Харькова. Действуют посредством прямых заявлений о планах захвата города, которые делают различные официальные лица и так называемые «военкоры» РФ. А также — «сливая» информацию в условно независимые СМИ, которые затем распространяют ее со ссылкой на свои источники. Подобное на днях произошло с сообщением издания «Медуза». Оно, ссылаясь на источники заявило, что Путин попытается захватить Харьков, а затем постепенно завершить свою так называемую «СВО». А если очередной наполеоновский план провалится, то диктатор якобы «будет идти до победного – хоть на Киев». На очередную «страшилку» уже отреагировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также «планы захватить Харьков» прокомментировали военные обозреватели группы «Информационное сопротивление». Александр Коваленко сообщил, что для решения подобной задачи оккупантам понадобится «минимум 500 тысяч тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тысяч тел». Такого количества нет даже на оккупированных территориях и собрать его незаметно и быстро невозможно. Константин Машовец также заявил, что оккупанты при попытке «освобождать Харьков» могут надорваться. Он прогнозирует, что если войска РФ где-то и попытаются наступать — то на Донбассе.