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В Харькове массово продают квартиры, опасаясь окружения — очередной фейк от РФ

Общество 09:41   03.03.2024
Оксана Горун
В Харькове массово продают квартиры, опасаясь окружения — очередной фейк от РФ

Российские пропагандисты продолжают нагнетать панику в Харькове. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о новой волне дезинформации, запущенной врагом.

«В Харькове люди массово продают квартиры, ведь армия России будет брать город в «кольцо». Это – неправда», — пишут специалисты центра.

Контролируемые россиянами источники «разгоняют» информацию о том, что якобы армия РФ «берет Харьков в кольцо». При этом они использовали цитату украинского нардепа Александры Устиновой, которая в комментарии Deutsche Welle заявила, в частности: «Мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является крупным железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень большие шансы потерять Харьков».

Помимо цитаты Устиновой российские источники использовали данные поисковика Google, перекрутив их так, как было выгодно. Они утверждают, что харьковчане массово продают квартиры, а соответствующий запрос в Google на первой позиции.

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«Правда: Харьков не находится ни в окружении, ни в полуокружении российских оккупантов, поэтому заявления фейкоделов о «городе в кольце» не соответствуют действительности. Актуальные данные на карте Deep State  это подтверждают. Кроме этого, Харьков – даже не в топ-3 в выдаче результатов Google по запросу «продам квартиру». Распространяя такие фейки, пропаганда кремля пытается посеять панику и запугать гражданских украинцев», — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские пропагандисты продолжают нагнетать панику в Харькове. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о новой волне дезинформации, запущенной врагом".