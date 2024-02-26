«Какой город еще так не прикрыт?» — в Харькове ответили нардепу Устиновой

«Нельзя так на женщину. Ну ведь дура дурой», — не сдержался в соцсетях Сапронов.

Он подчеркнул, что в жизни харьковчан и так много стрессов, чтоб добавлять горожанам повод нервничать намеренно.

«На мой взгляд жизнь именно харьковчан — это сплошной стресс, ибо более 4 000 многоэтажных домов разрушено или сильно повреждено (это вообще-то 150 000 + человек в них жило). В каком городе Украины еще столько? На трех центральных улицах Сумской, бывшей Пушкинской, Мироносицкой и маленьких перпендикулярных им разрушено и повреждено 34 здания возрастом от 100 лет и больше, которые не тронул даже Гитлер. В каком городе еще так? С-300 летит к нам 45 секунд, за которые не «развернется» даже «Patriot». В каком городе Украины еще так? Давайте только о больших городах, хотя бы от 300 000, как Полтава и больше. Наш Харьков — это вообще-то даже не Днепр, не Одесса и не Львов, где чуть меньше миллиона жителей, нас между 1 500 000 и 1 600 000. Какой город Украины еще так не прикрыт? По статистике 36% обстрелов — это Харьков. Поэтому с одной стороны не х..й нас пугать, мы пуганые, а с другой не добавляйте стресса, у нас его с запасом», — написал бизнесмен, который с первых дней полномасштабного вторжения не покидал Харьков.

На заявление Устиновой активно реагировали и ее коллеги-депутаты, и военные аналитики.

«Пожалуйста, отставьте панику. Не слушайте Устинову о Купянске и Харькове. Да, все может произойти в этой жизни, но наши ВСУ стоят и обороняют. Мы должны помогать и давить… Все очень сложно, но мы держимся. У нас сейчас есть только один выход – копать, копать, копать», — написал нардеп Алексей Гончаренко.

Аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко выразил мнение, что заявления, адресованные западным партнерам ради усиления и ускорения помощи Украине, должны подаваться очень взвешенно, учитывая, что их могут услышать украинцы.

“Когда выходит некто и начинает рассказывать о том, что после Авдеевки — Харькову приготовиться… На ровном месте там где это неуместно. Для кого? Для чего? Зачем? Жизнь простых украинцев, особенно харьковчан, это и так сплошной стресс! И если вы направляете такие посылы нашим партнерам, ради усиления и ускорения помощи, то направляйте их ПРАВИЛЬНО, не через филиалы СМИ в Украине, чтобы это слышали украинцы. Чувствуйте меру и границы того, о чем говорите, для чего, кому и зачем.” — призвал Коваленко.

Напомним, нардеп Александра Устинова в комментарии журналистам «Deutsche Welle» заявила, что Авдеевка — это первый шаг к тому, «как будет выглядеть Украина». А дала прогноз, что следующий — Купянск. А если падет Купянск, «у нас будут очень большие шансы потерять Харьков».

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