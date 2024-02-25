Коваленко оценил заявление нардепа о рисках потерять Купянск, а за ним Харьков
Аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что заявления, адресованные западным партнерам ради усиления и ускорения помощи Украине, должны подаваться очень взвешенно, учитывая, что их могут услышать украинцы.
Об этом Коваленко написал в своем Telegram-канале после того, как соцсети заполонил комментарий нардепа Александры Устиновой журналистам Deutsche Welle. Она сказала, что без обещанной военной помощи от партнеров Украины, в частности боеприпасов, ракет большой дальности, а также истребителей F-16, в случае повторной оккупации Купянска есть «очень большие шансы потерять Харьков».
“Мы третий год живём и в без того очень сложное, эмоционально и психологически напряжённое время, моментов для человеческих радостей ничтожно мало, на фоне бесконечных чёрных будней… Но когда выходит некто и начинает рассказывать о том, что после Авдеевки — Харькову приготовиться… На ровном месте там где это неуместно. Для кого? Для чего? Зачем?” — задается вопросами Коваленко.
По его мнению, жизнь простых украинцев, особенно харьковчан, “и так сплошной стресс”.
“И если вы направляете такие посылы нашим партнёрам ради усиления и ускорения помощи, то направляйте их ПРАВИЛЬНО, не через филиалы СМИ в Украине, чтобы это слышали украинцы. Чувствуйте меру и границы того, о чём говорите, для чего, кому и зачем. Нам в будущем нужна морально и психологически здоровая нация, а не целые регионы неврастеников, с убитой психикой из-за постоянного стресса. Контролируйте, что говорите, особенно когда ваши слова имеют влияние на массы, причём не на те, на которые эти слова следует направлять. Харьковчане, выдохните. Ок?” — призвал Коваленко.
Напомним, президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-конференции заявил, что линия обороны в Харьковской области очень неплохая, и это заслуга в том числе иностранных партнеров. Так он ответил на вопрос, согласен ли с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, коваленко, купянск, устинова, Харьков, эксперт;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 12:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что заявления, адресованные западным партнерам ради усиления и ускорения помощи Украине, должны подаваться очень взвешенно".