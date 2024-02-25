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Коваленко оцінив заяву нардепки про ризики втратити Куп’янськ, а за ним Харків

Політика 12:56   25.02.2024
Олена Нагорна
Коваленко оцінив заяву нардепки про ризики втратити Куп’янськ, а за ним Харків

Аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що заяви, адресовані західним партнерам задля посилення та прискорення допомоги Україні, мають подаватися дуже виважено, враховуючи, що їх можуть почути українці.

Про це Коваленко написав у своєму телеграм-каналі після того, як соцмережі заполонив коментар нардепки Олександри Устінової журналістам Deutsche Welle. Вона сказала, що без обіцяної військової допомоги від партнерів України, зокрема у вигляді боєприпасів, ракет великої дальності, а також винищувачів F-16, у разі повторної окупації Куп’янська є «дуже великі шанси втратити Харків».

“Ми третій рік живемо і в так дуже складний, емоційно і психологічно напружений час, моментів для людських радостей мізерно мало, на тлі нескінченних чорних буднів… Але коли виходить хтось і починає розповідати про те, що після Авдіївки – Харкову приготуватися… На рівному місці там, де це недоречно. Для кого? Для чого? Навіщо?” – ставить питання Коваленко. 

На його думку, життя простих українців, особливо харків’ян, “і так суцільний стрес”.

“І якщо ви направляєте такі посили нашим партнерам задля посилення та прискорення допомоги, то направляйте їх ПРАВИЛЬНО, не через філії ЗМІ в Україні, щоби це чули українці. Відчуйте міру та межі того, про що кажете, для чого, кому і навіщо. Нам у майбутньому потрібна морально та психологічно здорова нація, а не цілі регіони неврастеніків, з убитою психікою через постійний стрес. Контролюйте, що кажете, особливо коли ваші слова мають вплив на маси, причому не на ті, на які ці слова слід спрямовувати. Харків’яни, видихніть. Ок?” – закликав Коваленко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на спільній із європейськими лідерами пресконференції заявив, що лінія оборони в Харківській області дуже непогана, і це заслуга в тому числі іноземних партнерів. Так він відповів на питання, чи згоден з думкою мера Куп’янська, що захід має перестати обіцяти, а терміново надати зброю зараз, поки не надто пізно.

Читайте також: Мер Куп’янська знову висловився щодо нестачі зброї після коментаря Зеленського

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 12:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що заяви, адресовані західним партнерам задля посилення та прискорення допомоги Україні, мають подаватися дуже виважено, враховуючи, що їх можуть почути українці".