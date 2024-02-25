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Якщо Куп’янськ не вистоїть, є дуже високі шанси втратити Харків – нардепка

Суспільство 10:32   25.02.2024
Олена Нагорна
Якщо Куп’янськ не вистоїть, є дуже високі шанси втратити Харків – нардепка Фото: УНІАН

Без обіцяної військової допомоги від партнерів України, зокрема боєприпасів, ракет великої дальності, а також винищувачів F-16, у разі повторної окупації Куп’янська є “дуже великі шанси втратити Харків”.

Про це заявила журналістам Deutsche Welle нардепка, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану Олександра Устінова.

Відео поширилося у соціальних мережах.

“Авдіївка – це перший крок, який вигляд матиме Україна. Тому що після Авдіївки буде Куп’янськ. На жаль, наступний Харків. А Харків – це друге найбільше місто України, в якому мешкає більше ніж мільйон людей. І ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп’янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, у нас будуть дуже великі шанси втратити Харків. І знову, якщо в нас не буде додаткової підтримки, якщо не буде боєприпасів, і якщо ми не отримаємо ракети великої дальності, якщо в нас не буде обіцяних F-16 цього літа, на жаль, в нас буде велика проблема”, – сказала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на спільній із європейськими лідерами пресконференції заявив, що лінія оборони в Харківській області дуже непогана, і це заслуга в тому числі іноземних партнерів. Так він відповів на питання, чи згоден з думкою мера Куп’янська, що захід має перестати обіцяти, а терміново надати зброю зараз, поки не надто пізно.

Читайте також: Мер Куп’янська знову висловився щодо нестачі зброї після коментаря Зеленського

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без обіцяної військової допомоги від партнерів України, зокрема боєприпасів, ракет великої дальності, а також винищувачів F-16, у разі повторної окупації Куп’янська є “дуже великі шанси втратити Харків”".