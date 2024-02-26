“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій

Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов відреагував на скандальну заяву народної депутатки Олександри Устінової про те, що “після Авдіївки буде Куп’янськ”, а “якщо ми втратимо Куп’янськ, у нас будуть дуже великі шанси втратити Харків” .

“Не можна так на жінку. Але ж дура дурою”, – не стримався в соцмережах Сапронов.

Він наголосив, що в житті харків’ян і так багато стресів, щоб додавати городянам привід нервувати навмисно.

“На мій погляд, життя саме харків’ян – це суцільний стрес, бо понад 4000 багатоповерхових будинків зруйновано або сильно пошкоджено (це взагалі-то 150 000 + осіб у них мешкало). У якому місті України ще стільки? На трьох центральних вулицях Сумській, колишній Пушкінській, Мироносицькій та маленьких перпендикулярних їм зруйновано та пошкоджено 34 будівлі віком від 100 років і більше, які не чіпав навіть Гітлер. У якому місті ще так? С-300 летить до нас 45 секунд, за які не “розгорнеться” навіть “Patriot”. Давайте тільки про великі міста, хоча б від 300 000, як Полтава і більше… Наш Харків – це взагалі-то навіть не Дніпро, не Одеса і не Львів, де трохи менше мільйона жителів, нас між 1 500 000 та 1 600 000. Яке місто України ще так не прикрите? За статистикою 36% обстрілів – це Харків.Тому з одного боку не х..й нас лякати, ми лякані, а з іншого не додавайте стресу, у нас його із запасом”, – написав бізнесмен, який з перших днів повномасштабного вторгнення не залишав Харків.

На заяву Устінової активно реагували як її колеги-депутати, так і військові аналітики.

“Будь ласка, відставити паніку. Не слухайте Устінову про Купʼянськ і Харків. Так, все може статись в цьому житті, але наші ЗСУ стоять і обороняють. Ми маємо допомагати та тиснути… Все дуже складно, але ми тримаємось. У нас зараз є лише один вихід – копати, копати, копати“, – написав нардеп Олексій Гончаренко.

Аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко висловив думку, що заяви, які адресовані західним партнерам задля посилення та прискорення допомоги Україні, мають подаватися дуже виважено, враховуючи, що їх можуть почути українці.

“Коли виходить хтось і починає розповідати про те, що після Авдіївки – Харкову приготуватись… На рівному місці там де це недоречно. Для кого? Для чого? Навіщо? Життя простих українців, особливо харків’ян, це суцільний стрес! І якщо ви направляєте такі меседжі нашим партнерам, задля посилення та прискорення допомоги, то направляйте їх ПРАВИЛЬНО, не через філії ЗМІ в Україні, щоби це чули українці. Відчувайте міру та межі того, про що кажете, для чого, кому і навіщо”, – закликав Коваленко.

Нагадаємо, нардепка Олександра Устинова в коментарі журналістам “Deutsche Welle” заявила, що Авдіївка – це перший крок до того, “як виглядатиме Україна”. А також дала прогноз, що наступний – Куп’янськ. А якщо впаде Куп’янськ, “у нас будуть дуже великі шанси втратити Харків”.