Президент: чи готова Україна втрачати землі під Куп’янськом в очікуванні зброї

Співвідношення інтенсивності застосування артилерії на Куп’янському напрямку Україною та РФ нині становить один до семи, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму “Україна. Рік 2024”.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста видання Sky News, який нещодавно повернувся з Куп’янська, – чи готова Україна далі втрачати території в очікуванні додаткової зброї від союзників.

“Тиск росіян достатньо сильний на напрямку Харківському, там де Куп’янськ, де ви були, в тому регіоні. Він і був сильний. І скажу вам відверто, інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян була десь один до дванадцяти. І це було до кінця минулого року і на початку цього року. Зараз у нас один до семи”, – повідомив Зеленський.

Тобто, констатував глава держави, спостерігається зменшення російської переваги, проте вона залишається суттєвою.

“Треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, де ми йшли один до півтора, один до трьох. І тоді ми зможемо відтиснути росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати сто метрів, п’ятдесят метрів. На жаль, все це для нас важливо. Але стратегічно вирішують військові. Стратегічно важливіше не втратити людей. Тому що в цих невеличких містечках та селах, де зараз 10-20 залишилось будинків. І там людей немає, або є поодинокі. Якісь люди, які не хочуть виїжджати й зберегти себе або, не дай Боже, дитину. Але в більшості дітей там немає“, – зазначив президент.

“Тому відповідь дуже проста. Тиснути на партнерів по тих пакетах, які були обумовлені домовленостями. І мені здається, тоді шансів у росіян, принаймні, буде менше точно. Як тільки у нас є один до одного на тому чи іншому напрямку за кількістю зброї – то ми обов’язково покажемо результат, як це було неодноразово”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на спільній із європейськими лідерами пресконференції заявив, що лінія оборони в Харківській області дуже непогана, і це заслуга в тому числі іноземних партнерів. Так він відповів на питання, чи згоден з думкою мера Куп’янська, що захід має перестати обіцяти, а терміново надати зброю зараз, поки не надто пізно.