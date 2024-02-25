Зеленский: готова ли Украина терять территории под Купянском в ожидании оружия

Соотношение интенсивности применения артиллерии на Купянском направлении Украиной к РФ сейчас составляет один к семи, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста издания Sky News, который недавно вернулся из Купянска, — готова ли Украина дальше терять территории в ожидании дополнительного оружия от союзников.

«Давление россиян достаточно сильное на направлении Харьковском, там где Купянск, где вы были, в том регионе. Оно и было сильным. И скажу вам откровенно, интенсивность применения соответствующей артиллерии со стороны россиян была где-то один к двенадцати. И это было до конца прошлого года и в начале этого года. Сейчас у нас один к семи», — сообщил Зеленский.

То есть, констатировал глава государства, наблюдается уменьшение российского преимущества, однако оно остается существенным.

«Надо прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, где мы шли один к полутора, один к трем. И тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять или будем терять сто метров, пятьдесят метров. К сожалению, все это для нас важно. Но стратегически решают военные. Стратегически важнее не потерять людей. Потому что в этих небольших городках и селах, где сейчас 10-20 осталось домов. И там людей нет или есть единичные. Какие-то люди, которые не хотят выезжать и сохранить себя или, не дай Бог, ребенка. Но в большинстве детей там нет», — отметил президент.

«Поэтому ответ очень прост. Давить на партнеров по тем пакетам, которые были оговорены договоренностями. И мне кажется, тогда шансов у россиян, ну, по крайней мере, будет меньше точно. Как только у нас есть один к одному на том или ином направлении по количеству оружия — то мы обязательно покажем результат, как это было не один раз», — добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-конференции заявил, что линия обороны в Харьковской области очень неплохая, и это заслуга в том числе иностранных партнеров. Так он ответил на вопрос, согласен ли с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.

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