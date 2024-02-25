«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны

Линия обороны в Харьковской области очень неплохая, заявил президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-концеренции.

Один из журналистов спросил у президента, согласен ли тот с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.

«Купянску нужна помощь. Харьковскому региону в целом нужна помощь. Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонительная линия в Харьковском регионе очень-очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что важно, чтобы помощь от партнеров приходила вовремя, ведь бывают задержки.

«Конечно, каждый день забирает людей, и поэтому нервозность и такой настрой месседжей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарными за то, что мы не в одиночку против такого врага. И надо об этом также не забывать», — добавил президент.