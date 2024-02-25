Live
  • Вс 25.02.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны

Политика 08:06   25.02.2024
Елена Нагорная
«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны Фото: Офис президента

Линия обороны в Харьковской области очень неплохая, заявил президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-концеренции.

Один из журналистов спросил у президента, согласен ли тот с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.

«Купянску нужна помощь. Харьковскому региону в целом нужна помощь. Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонительная линия в Харьковском регионе очень-очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что важно, чтобы помощь от партнеров приходила вовремя, ведь бывают задержки.

«Конечно, каждый день забирает людей, и поэтому нервозность и такой настрой месседжей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарными за то, что мы не в одиночку против такого врага. И надо об этом также не забывать», — добавил президент.

Читайте также: Генштаб: атаковали ли войска РФ на Харьковщине во вторую годовщину вторжения

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 25.02: ситуация на Купянщине, пострадал волонтер
Главные новости Харькова 25.02: ситуация на Купянщине, пострадал волонтер
25.02.2024, 08:49
«Нужна самая современная ПВО» – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом
«Нужна самая современная ПВО» – Терехов о том, как закрыть небо над Харьковом
24.02.2024, 16:00
«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны
«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны
25.02.2024, 08:06
Женщина погибла в собственном доме в Казачьей Лопани на Харьковщине
Женщина погибла в собственном доме в Казачьей Лопани на Харьковщине
25.02.2024, 08:25
Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 февраля: какой праздник и день в истории
25.02.2024, 06:00
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
Мэр Купянска вновь высказался о нехватке оружия после комментария Зеленского
25.02.2024, 09:22

Новости по теме:

08:06
«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны
09:09
Зеленский объяснил, зачем уволил Залужного
21:08
Зеленский побывал на Купянщине и в Харькове — подробности визита (видео, фото)
14:13
Зеленский приехал на Харьковщину: поговорил с воинами, защищающими Купянск
11:25
Зеленскому, Сырскому и Умерову нечего делать в Киеве — Бутусов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 08:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Линия обороны в Харьковской области очень неплохая, заявил президент Владимир Зеленский".