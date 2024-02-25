«Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны
Линия обороны в Харьковской области очень неплохая, заявил президент Владимир Зеленский на совместной с европейскими лидерами пресс-концеренции.
Один из журналистов спросил у президента, согласен ли тот с мнением мэра Купянска, что запад должен перестать обещать, а срочно предоставить оружие сейчас, пока не слишком поздно.
«Купянску нужна помощь. Харьковскому региону в целом нужна помощь. Но я хочу вам сказать и напомнить мэру, что реальная оборонительная линия в Харьковском регионе очень-очень неплохая. Благодаря нашим людям, но и благодаря оборонной поддержке наших партнеров», — сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что важно, чтобы помощь от партнеров приходила вовремя, ведь бывают задержки.
«Конечно, каждый день забирает людей, и поэтому нервозность и такой настрой месседжей мэра понятны. Но мы должны быть и благодарными за то, что мы не в одиночку против такого врага. И надо об этом также не забывать», — добавил президент.
Читайте также: Генштаб: атаковали ли войска РФ на Харьковщине во вторую годовщину вторжения
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Купянску нужна помощь» — Зеленский об угрозах для города и линии обороны»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 08:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Линия обороны в Харьковской области очень неплохая, заявил президент Владимир Зеленский".