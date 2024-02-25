Генштаб: атаковали ли войска РФ на Харьковщине во вторую годовщину вторжения

В течение минувших суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

При этом ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем, а по Ивановке враг нанес авиаудар.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed. Информация уточняется.