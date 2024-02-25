Генштаб: атаковали ли войска РФ на Харьковщине во вторую годовщину вторжения
Фото: Генштаб ВСУ
В течение минувших суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
При этом ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем, а по Ивановке враг нанес авиаудар.
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed. Информация уточняется.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 07:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00".