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Генштаб: атаковали ли войска РФ на Харьковщине во вторую годовщину вторжения

Происшествия 07:13   25.02.2024
Елена Нагорная
Генштаб: атаковали ли войска РФ на Харьковщине во вторую годовщину вторжения Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

При этом ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем, а по Ивановке враг нанес авиаудар.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed. Информация уточняется.

Читайте также: Без штурмов, но с обстрелами: данные Генштаба ВСУ по Харьковщине 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не вели, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00".