Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення
Протягом минулої доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
При цьому низка населених пунктів регіону була під артилерійським вогнем, а по Іванівці ворог завдав авіаудару.
Вночі окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Інформація уточнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 07:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00".