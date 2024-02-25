Live
  • Нд 25.02.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення

Події 07:13   25.02.2024
Олена Нагорна
Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення

Протягом минулої доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

При цьому низка населених пунктів регіону була під артилерійським вогнем, а по Іванівці ворог завдав авіаудару.

Вночі окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Інформація уточнюється.

Читайте також: Без штурмів, але з обстрілами: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 25.02: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 25.02: як минула ніч, зведення Генштабу
25.02.2024, 07:30
Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення
Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення
25.02.2024, 07:13
Сьогодні 25 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 лютого: яке свято та день в історії
25.02.2024, 06:00
Ворожі БпЛА тримають курс на Харків – ПС ЗСУ
Ворожі БпЛА тримають курс на Харків – ПС ЗСУ
24.02.2024, 23:00
Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон
Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон
24.02.2024, 20:50
Удар по фермі на Харківщині: понад 20 свиней загинули (фото)
Удар по фермі на Харківщині: понад 20 свиней загинули (фото)
24.02.2024, 21:33

Новини за темою:

21:45
Головні новини Харкова 18.02: фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA
19:39
На Куп’янському напрямку був день без штурмів – Генштаб ЗСУ
10:16
Загиблого дістали рятувальники з-під завалів у Куп’янську на Харківщині
07:58
По 8 населених пунктах Харківщини бомбами ударили росіяни – Генштаб ЗСУ
16:34
У Куп’янську з-під завалів урятували жінку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 07:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00".