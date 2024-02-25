Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення

Протягом минулої доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

При цьому низка населених пунктів регіону була під артилерійським вогнем, а по Іванівці ворог завдав авіаудару.

Вночі окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Інформація уточнюється.