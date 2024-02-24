Без штурмів, але з обстрілами: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазначали населені пункти Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Козача Лопань, Стрілеча та Гатище – на Слобожанському.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, зведення, ЗСУ, обстріли, харківщина, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 19:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".