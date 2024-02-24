Без штурмів, але з обстрілами: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазначали населені пункти Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Козача Лопань, Стрілеча та Гатище – на Слобожанському.