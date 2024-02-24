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На Харківщині внаслідок обстрілу горить ферма, де було 70 свиней (фото)

Події 19:17   24.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині внаслідок обстрілу горить ферма, де було 70 свиней (фото) Фото: Сергій Болвінов

Армія РФ вдарила по свинофермі в селі Лиман Вовчанської громади.

«У вогні – 600 квадратних метрів сільгосппідприємства. Всередині були тварини, зі слів власника – більше 70 свиней, їх намагаються евакуювати. Ферма спалахнула після ворожого обстрілу, з чого вдарили, – з’ясовуємо. За попередніми даними, ніхто з працівників ферми не постраждав», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по свинофермі в селі Лиман Вовчанської громади.".