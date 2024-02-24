На Харківщині внаслідок обстрілу горить ферма, де було 70 свиней (фото)

Армія РФ вдарила по свинофермі в селі Лиман Вовчанської громади.

«У вогні – 600 квадратних метрів сільгосппідприємства. Всередині були тварини, зі слів власника – більше 70 свиней, їх намагаються евакуювати. Ферма спалахнула після ворожого обстрілу, з чого вдарили, – з’ясовуємо. За попередніми даними, ніхто з працівників ферми не постраждав», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.