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Росіяни з ночі обстрілюють прикордоння Харківщини: є пошкодження

Події 17:25   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни з ночі обстрілюють прикордоння Харківщини: є пошкодження

Армія РФ завдає інтенсивних ударів по селищу Козача Лопань та прикордонним селам Козачолопанського округу, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Обстріли почались сьогодні о другій годині ночі. Внаслідок артилерійських ударів було пошкоджено декілька приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих на даний момент не надходила. Закликаю жителів Козачої Лопані та прикордонних населених пунктів Дергачівщини перебувати в укриттях», – зазначив Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 17:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдає інтенсивних ударів по селищу Козача Лопань та прикордонним селам Козачолопанського округу, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".