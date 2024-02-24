Росіяни з ночі обстрілюють прикордоння Харківщини: є пошкодження

Армія РФ завдає інтенсивних ударів по селищу Козача Лопань та прикордонним селам Козачолопанського округу, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Обстріли почались сьогодні о другій годині ночі. Внаслідок артилерійських ударів було пошкоджено декілька приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих на даний момент не надходила. Закликаю жителів Козачої Лопані та прикордонних населених пунктів Дергачівщини перебувати в укриттях», – зазначив Задоренко.