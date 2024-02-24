Россияне с ночи обстреливают приграничье Харьковщины: есть повреждения

Армия РФ наносит интенсивные удары по поселку Казачья Лопань и приграничным селам Казачелопанского округа, сообщил глава Дергачевской громаді Вячеслав Задоренко.

«Обстрелы начались сегодня в два часа ночи. В результате артиллерийских ударов повреждены несколько частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Призываю жителей Казачьей Лопани и приграничных населенных пунктов Дергачевщины находиться в укрытиях», — отметил Задоренко.