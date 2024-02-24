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Россияне с ночи обстреливают приграничье Харьковщины: есть повреждения

Происшествия 17:25   24.02.2024
Виктория Яковенко
Россияне с ночи обстреливают приграничье Харьковщины: есть повреждения

Армия РФ наносит интенсивные удары по поселку Казачья Лопань и приграничным селам Казачелопанского округа, сообщил глава Дергачевской громаді Вячеслав Задоренко.

«Обстрелы начались сегодня в два часа ночи. В результате артиллерийских ударов повреждены несколько частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Призываю жителей Казачьей Лопани и приграничных населенных пунктов Дергачевщины находиться в укрытиях», — отметил Задоренко.

Читайте также: РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов о последствиях

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 17:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ наносит интенсивные удары по поселку Казачья Лопань и приграничным селам Казачелопанского округа, сообщил глава Дергачевской громаді Вячеслав Задоренко.".