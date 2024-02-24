Россияне с ночи обстреливают приграничье Харьковщины: есть повреждения
Армия РФ наносит интенсивные удары по поселку Казачья Лопань и приграничным селам Казачелопанского округа, сообщил глава Дергачевской громаді Вячеслав Задоренко.
«Обстрелы начались сегодня в два часа ночи. В результате артиллерийских ударов повреждены несколько частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Призываю жителей Казачьей Лопани и приграничных населенных пунктов Дергачевщины находиться в укрытиях», — отметил Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, Казачья Лопань, обстрел, приграничье, россияне, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 17:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ наносит интенсивные удары по поселку Казачья Лопань и приграничным селам Казачелопанского округа, сообщил глава Дергачевской громаді Вячеслав Задоренко.".