РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов о последствиях

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, около 23:00 россияне обстреляли село Ольховатка. В результате ударов повреждены частные дома и хозяйственные здания.

До этого, в 17:50, оккупанты ударили по Ольховатке управляемой авиабомбой, информации о пострадавших и разрушениях не было, добавил глава ХОВА.

В 10:00 армия РФ обстреляла село Синьковка.