РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов о последствиях
Фото: ХОВА
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, около 23:00 россияне обстреляли село Ольховатка. В результате ударов повреждены частные дома и хозяйственные здания.
До этого, в 17:50, оккупанты ударили по Ольховатке управляемой авиабомбой, информации о пострадавших и разрушениях не было, добавил глава ХОВА.
В 10:00 армия РФ обстреляла село Синьковка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрели, рф, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 08:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".