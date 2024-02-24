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РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов о последствиях

Происшествия 08:51   24.02.2024
Виктория Яковенко
РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов о последствиях Фото: ХОВА

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, около 23:00 россияне обстреляли село Ольховатка. В результате ударов повреждены частные дома и хозяйственные здания.

До этого, в 17:50, оккупанты ударили по Ольховатке управляемой авиабомбой, информации о пострадавших и разрушениях не было, добавил глава ХОВА.

В 10:00 армия РФ обстреляла село Синьковка.

Читайте также: Дважды россияне безуспешно атаковали Синьковку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".