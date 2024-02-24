Дважды россияне безуспешно атаковали Синьковку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались наступать возле села Синьковка в Харьковской области. Эти попытки оказались безуспешными, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.