Самолет РФ А-50 сбили ВС ВСУ возле Азовского моря (видео)
Второй по счету российский самолет А-50 уничтожили Воздушные Силы, сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Российские паблики один за другим сообщают об уничтожении А-50 возле Азовского моря и выкладывают видео с места падения самолета.
Командующий Воздушными силами ВСУ Олещук подтвердил сбивание второго российского А-50.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Азовское море, ВС ВСУ, ГУР, операция, самолет А-50;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 20:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второй по счету российский самолет А-50 уничтожили Воздушные Силы, сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. ".