Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Самолет РФ А-50 сбили ВС ВСУ возле Азовского моря (видео)

Происшествия 20:15   23.02.2024
Оксана Якушко
Самолет РФ А-50 сбили ВС ВСУ возле Азовского моря (видео)

Второй по счету российский самолет  А-50 уничтожили Воздушные Силы, сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. 

Российские паблики один за другим сообщают об уничтожении А-50 возле Азовского моря и выкладывают видео с места падения самолета.

Командующий Воздушными силами ВСУ Олещук подтвердил сбивание второго российского А-50.

Читайте также: Два редких российских самолета сбили над Азовским морем: был ли friendly fire

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
22.02.2024, 09:17
Самолет РФ А-50 сбили ВС ВСУ возле Азовского моря (видео)
Самолет РФ А-50 сбили ВС ВСУ возле Азовского моря (видео)
23.02.2024, 20:15
Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»
Свадьба волонтеров в Харькове – на юбилейной почтовой марке «И будет весна»
23.02.2024, 18:49
Главные новости Харькова 23.01: Синегубов заявил об ИПСО, штурм Синьковки
Главные новости Харькова 23.01: Синегубов заявил об ИПСО, штурм Синьковки
23.02.2024, 19:38
Собрать вещи на случай эвакуации 24.02 на Харьковщине призвал глава громады
Собрать вещи на случай эвакуации 24.02 на Харьковщине призвал глава громады
23.02.2024, 11:49
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24

Новости по теме:

17:25
Из-за российских обстрелов «Азовстали» может полностью вымереть Азовское море
18:07
В Харькове состоится заседание СНБО: что будут обсуждать
12:35
Из Харькова пустили дополнительные поезда в Одессу и Запорожье
19:46
На побережье Азовского моря появились тонны медуз корнеротов
16:16
В Бердянске утонул 31-летний харьковчанин (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Самолет РФ А-50 сбили ВС ВСУ возле Азовского моря (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 20:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второй по счету российский самолет  А-50 уничтожили Воздушные Силы, сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. ".