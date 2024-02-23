Самолет РФ А-50 сбили ВС ВСУ возле Азовского моря (видео)

Второй по счету российский самолет А-50 уничтожили Воздушные Силы, сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Российские паблики один за другим сообщают об уничтожении А-50 возле Азовского моря и выкладывают видео с места падения самолета.

Командующий Воздушными силами ВСУ Олещук подтвердил сбивание второго российского А-50.