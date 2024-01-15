Два редких российских самолета сбили над Азовским морем: был ли friendly fire

Украинские и российские источники подтвердили, что сбиты два самолета ВКС РФ над Азовским морем. Россияне сообщают о «промахе» собственной ПВО, но командующий Воздушных сил ВСУ намекнул, что падение самолетов — результат работы Сил обороны Украины.

«Около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам вкс РФ, а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику ИЛ-22М, находившимся над акваторией Азовского моря. А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала понижения, в районе Керчи», — сообщил утром 15 января нардеп Юрий Мисягин — заместитель главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

О «трагедии» на Азовским морем написал и ряд российских источников. Правда россияне решили, что в случае сбития самолетов в глубоком тылу, лучше уж свалить ответственность на собственную ПВО, чем признаться в настолько эффективной работе ВСУ. Несколько типичных сообщений россиян опубликовал украинский блогер Денис Казанский.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук «намекнул», что российские самолеты получили повреждения не без помощи украинских защитников неба.

«Это вам за Днепр», — написал Олещук утром 15 января, опубликовав фото разрушенного год назад российской ракетой жилого дома в Днепре.

Маловероятным считает российский «friendly fire» над Азовским морем военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Дело в том, что пункт управления/самолет-ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 день за днем, второй год подряд, летают одними и теми же маршрутами, с целью обеспечения устойчивости связи, контроля воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, Ил-22, обычно до шести бортов, поднимались с аэродромов «Ахтубинск», «Ростов-на-Дону», “Мариновка” в воздушное пространство и пролетали над Воронежской, Ростовской, ВОТ Луганской, Запорожской областей и в том числе над Азовским морем. Аналогично и А-50, обычно до четырех бортов, поднимались с аэродромов «Ахтубинск», «Анапа» и «Крымск» и поочередно заходили на дежурство в воздушное пространство над акваторией Азовского моря. То есть, даже с неработающей системой «свой-чужой» эти самолеты должны были быть визуально на радарах операторов ПВО как свои. К тому же, самолет таких размеров, его скорость и высоту полета, невозможно спутать, например с ракетой или истребителем противника, — объясняет Коваленко. — Если это и был «friendly fire», то он войдет в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет… То это очень уникальный случай во все той же мировой истории войн и конфликтов. Два, настолько уникальных самолета были «приземлены» в настолько глубокой тыловой зоне».