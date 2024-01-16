Сбитые самолеты РФ: ISW о том, чего достигла Украина, и зачем россияне врут

После падения редкого и дорогого самолета А-50 и подбития воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем российские источники дружно кинулись утверждать, что ВСУ ни при чем. А «крайней» сделали российскую же ПВО. Как оккупанты обвиняют своих и что дает Украине уничтожение такой техники, разбирались аналитики Института изучения войны (ISW).

«Российское информационное пространство в значительной степени отрицало факт удара украинских сил по самолету А-50 и вместо этого, как ни странно, утверждало, что самолет был уничтожен дружественным огнем российской ПВО, — отметили тенденцию в ISW. — А-50 используется для координации действий российской воздушной и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российская ПВО сбила А-50, если бы это было правдой, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил».

Тем не менее именно этот путь — обвинения своих военнослужащих в вопиющей некомпетентности — избрали российские пропагандисты. Некоторые «Z-блогеры» даже обвинили командование в отсутствии необходимого опыта для занимаемых должностей. Впрочем, в Институте изучения войны с такой характеристикой нынешнего командующего ВКС РФ Виктора Афзалова не согласны. Там отметили: у него большой опыт работы в операциях российской ПВО, которого должно было бы быть достаточно, «чтобы гарантировать, что российские войска не собьют свой собственный самолет управления воздушным движением».

«Российский инсайдерский источник, утверждающий, что он является сотрудником неустановленной российской структуры безопасности, заявил, что неуказанные российские субъекты создали «утку» о том, как российские войска сбили А-50, чтобы убедить российских пилотов в том, что они выполняют миссию над Черным и Азовским морями по-прежнему безопасно, а причиной инцидента стала человеческая ошибка, — отметили аналитики. — Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя более комфортно при мысли о том, что их наземные средства ПВО настолько некомпетентны».

В ISW отметили, что украинские официальные лица подтвердили уничтожение самолета А-50 и повреждение Ил-22 украинскими силами.

«Украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный опубликовал кадры слежения за полетом, свидетельствующие о том, что украинские силы нанесли удар по А-50 и Ил-22 над Азовским морем», — отметили в ISW.

Ил-22, по имеющимся данным, все же «дотянул» до Анапы, однако представители командования ВС ВСУ сообщают, что среди экипажа есть раненые и погибшие, а сам самолет не подлежит ремонту.

«(Представитель Южного оперативного командования полковник Наталья) Гуменюк заявила, что уничтожение А-50, по крайней мере, отложит будущие российские ракетные удары по Украине. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 3 января, что Россия начала постоянные вылеты самолетов А-50 из-за угрозы украинских ударов по российской военной инфраструктуре в Крыму, в том числе по объектам Черноморского флота. Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета, заявил, что потеря А-50 и членов его экипажа «очень болезненна» для России, поскольку значительная часть экипажа А-50 — это высокоспециализированные специалисты, которые должны пройти несколько лет обучения. Южное оперативное командование Украины заявило, что до этого удара у России на вооружении было только три А-50 из шести», — перечислили имеющиеся оценки экспертов аналитики ISW.