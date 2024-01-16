Сбитые самолеты РФ: ISW о том, чего достигла Украина, и зачем россияне врут
После падения редкого и дорогого самолета А-50 и подбития воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем российские источники дружно кинулись утверждать, что ВСУ ни при чем. А «крайней» сделали российскую же ПВО. Как оккупанты обвиняют своих и что дает Украине уничтожение такой техники, разбирались аналитики Института изучения войны (ISW).
«Российское информационное пространство в значительной степени отрицало факт удара украинских сил по самолету А-50 и вместо этого, как ни странно, утверждало, что самолет был уничтожен дружественным огнем российской ПВО, — отметили тенденцию в ISW. — А-50 используется для координации действий российской воздушной и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российская ПВО сбила А-50, если бы это было правдой, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил».
Тем не менее именно этот путь — обвинения своих военнослужащих в вопиющей некомпетентности — избрали российские пропагандисты. Некоторые «Z-блогеры» даже обвинили командование в отсутствии необходимого опыта для занимаемых должностей. Впрочем, в Институте изучения войны с такой характеристикой нынешнего командующего ВКС РФ Виктора Афзалова не согласны. Там отметили: у него большой опыт работы в операциях российской ПВО, которого должно было бы быть достаточно, «чтобы гарантировать, что российские войска не собьют свой собственный самолет управления воздушным движением».
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«Российский инсайдерский источник, утверждающий, что он является сотрудником неустановленной российской структуры безопасности, заявил, что неуказанные российские субъекты создали «утку» о том, как российские войска сбили А-50, чтобы убедить российских пилотов в том, что они выполняют миссию над Черным и Азовским морями по-прежнему безопасно, а причиной инцидента стала человеческая ошибка, — отметили аналитики. — Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя более комфортно при мысли о том, что их наземные средства ПВО настолько некомпетентны».
В ISW отметили, что украинские официальные лица подтвердили уничтожение самолета А-50 и повреждение Ил-22 украинскими силами.
«Украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный опубликовал кадры слежения за полетом, свидетельствующие о том, что украинские силы нанесли удар по А-50 и Ил-22 над Азовским морем», — отметили в ISW.
Ил-22, по имеющимся данным, все же «дотянул» до Анапы, однако представители командования ВС ВСУ сообщают, что среди экипажа есть раненые и погибшие, а сам самолет не подлежит ремонту.
«(Представитель Южного оперативного командования полковник Наталья) Гуменюк заявила, что уничтожение А-50, по крайней мере, отложит будущие российские ракетные удары по Украине. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 3 января, что Россия начала постоянные вылеты самолетов А-50 из-за угрозы украинских ударов по российской военной инфраструктуре в Крыму, в том числе по объектам Черноморского флота. Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета, заявил, что потеря А-50 и членов его экипажа «очень болезненна» для России, поскольку значительная часть экипажа А-50 — это высокоспециализированные специалисты, которые должны пройти несколько лет обучения. Южное оперативное командование Украины заявило, что до этого удара у России на вооружении было только три А-50 из шести», — перечислили имеющиеся оценки экспертов аналитики ISW.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: isw, война, Залужный, самолеты, сбили;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После падения редкого и дорогого самолета А-50 и подбития воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем российские источники дружно кинулись утверждать, что ВСУ ни при чем. А «крайней» сделали российскую же ПВО".