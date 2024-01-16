Збиті літаки РФ: ISW про те, чого досягла Україна, та навіщо росіяни брешуть

Після падіння рідкісного та дорогого літака А-50 та підбиття повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем російські джерела дружно кинулися стверджувати, що ЗСУ ні до чого. А “крайньою” зробили російську ППО. Як окупанти звинувачують своїх та що дає Україні знищення такої техніки, розбиралися аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

“Російський інформаційний простір значною мірою заперечував факт удару українських сил по літаку А-50 і натомість, як не дивно, стверджував, що літак був знищений дружнім вогнем російської ППО, – відзначили тенденцію в ISW. – А-50 використовується для координації дій російської повітряної та, можливо, протиповітряної оборони, й твердження про те, що російська ППО збила А-50, якби це було правдою, було б катастрофічним провалом з боку російських сил”.

Проте саме цей шлях – звинувачення своїх військовослужбовців у кричущій некомпетентності – обрали російські пропагандисти. Деякі “Z-блогери” навіть звинуватили командування у відсутності необхідного досвіду для заняття своїх посад. Утім, в Інституті вивчення війни з такою характеристикою нинішнього командувача ПКС РФ Віктора Афзалова не погоджуються. Там зазначили: він має великий досвід роботи в операціях російської ППО, якого мало б бути достатньо, “щоб гарантувати, що російські війська не зіб’ють свій власний літак управління повітряним рухом”.

“Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є співробітником невстановленої російської структури безпеки, заявило, що невказані російські суб’єкти створили “качку” про те, як російські війська збили А-50, щоб переконати російських пілотів у тому, що вони виконують місію над Чорним і Азовським морями, як і раніше, безпечно, а причиною інциденту стала людська помилка, — відзначили аналітики. — Незрозуміло, чому російські пілоти повинні почуватися комфортніше при думці про те, що їхні наземні засоби ППО настільки некомпетентні”.

В ISW зазначили, що українські офіційні особи підтвердили знищення літака А-50 та пошкодження Іл-22 українськими силами.

“Український головнокомандувач генерал Валерій Залужний опублікував кадри стеження за польотом, які свідчать про те, що українські сили завдали удару по А-50 та Іл-22 над Азовським морем”, – зазначили в ISW.

Іл-22, за наявними даними, все ж таки “дотягнув” до Анапи, проте представники командування ПС ЗСУ повідомляють, що серед екіпажу є поранені та загиблі, а сам літак не підлягає ремонту.

“(Представник Південного оперативного командування полковник Наталія) Гуменюк заявила, що знищення А-50 принаймні відкладе майбутні російські ракетні удари по Україні. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 3 січня, що Росія почала постійні вильоти літаків А-50 через загрозу українських ударів по російській військовій інфраструктурі в Криму, в тому числі по об’єктах Чорноморського флоту. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Українського державного музею авіації Національного авіаційного університету, заявив, що втрата А-50 та членів його екіпажу “дуже болісна” для Росії, оскільки значна частина екіпажу А-50 – це високоспеціалізовані фахівці, які мають пройти кілька років навчання. Південне оперативне командування України заявило, що до цього удару в Росії на озброєнні було лише три А-50 із шести”, – перерахували наявні оцінки експертів аналітики. ISW.