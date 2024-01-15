Два рідкісні російські літаки збили над Азовським морем: чи був дружній вогонь

Українські та російські джерела підтвердили, що збито два літаки ВКС РФ над Азовським морем. Росіяни повідомляють про “промах” власної ППО, але командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що падіння літаків – результат роботи Сил оборони України.

“Близько 21:00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двох літаках вкс рф, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22М, які перебували над акваторією Азовського моря. А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі та намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі“, – повідомив вранці 15 січня нардеп Юрій Мисягін – заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Про “трагедію” на Азовському морі написав і ряд російських джерел. Щоправда, росіяни вирішили, що в разі збиття літаків у глибокому тилу, краще вже звалити відповідальність на власну ППО, ніж зізнатися в настільки ефективній роботі ЗСУ. Декілька типових повідомлень росіян опублікував український блогер Денис Казанський.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук “натякнув”, що російські літаки отримали пошкодження не без допомоги українських захисників неба.

“Це вам за Дніпро”, – написав Олещук вранці 15 січня, опублікувавши фото зруйнованого рік тому російською ракетою житлового будинку в Дніпрі.

Малоймовірним вважає російський “friendly fire” (“дружній вогонь”) над Азовським морем військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Річ у тому, що пункт управління/літак-ретранслятор Іл-22 і ДРЛО А-50 день за днем, другий рік поспіль, літають одними й тими ж маршрутами, з метою забезпечення стійкості зв’язку, контролю повітряної обстановки та управління оперативно-тактичною авіацією День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, Іл-22, зазвичай до шести бортів, підіймалися з аеродромів “Ахтубінськ”, “Ростов-на-Дону”, “Маринівка” в повітряний простір і пролітали над Воронезькою, Ростовською, ТОТ Луганської, Запорізької областей і в тому числі над Азовським морем. Аналогічно й А-50, зазвичай до чотирьох бортів, підіймалися з аеродромів “Ахтубінськ”, “Анапа” та “Кримськ” і по черзі заходили на чергування в повітряний простір над акваторією Азовського моря. Тобто, навіть із системою “свій-чужий”, що не працює, ці літаки повинні були бути візуально на радарах операторів ППО як свої. До того ж літак таких розмірів, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника, – пояснює Коваленко. – Якщо це і був “friendly fire”, то він увійде у світову історію воєн і конфліктів як найгучніший facepalm. Якщо ж ні… То це дуже унікальний випадок у тій самій світовій історії воєн і конфліктів. Два, настільки унікальні літаки були “приземлені” у настільки глибокій тиловій зоні”.