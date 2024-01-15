Ворожий літак А-50 і повітряний командний пункт Іл-22 знищили ЗСУ – Залужний

Воїни Повітряних сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телеграмі.

«Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», – написав Залужний.

Відео: Валерій Залужний

Цю інформацію підтвердили і в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше українські та російські джерела підтвердили, що збито два літаки ВКС РФ над Азовським морем. Росіяни повідомляють про «промах» власної ППО, але командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що падіння літаків – результат роботи Сил оборони України.