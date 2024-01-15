Live
  • Пн 15.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.84
  • EUR 41.39

Ворожий літак А-50 і повітряний командний пункт Іл-22 знищили ЗСУ – Залужний

Події 12:13   15.01.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий літак А-50 і повітряний командний пункт Іл-22 знищили ЗСУ – Залужний Фото: Повітряні сили ЗСУ

Воїни Повітряних сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телеграмі.

«Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», – написав Залужний.

Відео: Валерій Залужний

Цю інформацію підтвердили і в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше українські та російські джерела підтвердили, що збито два літаки ВКС РФ над Азовським морем. Росіяни повідомляють про «промах» власної ППО, але командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що падіння літаків – результат роботи Сил оборони України.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Уродженець Вовчанська з РФ “зливав” ворогу позиції захисників Харківщини – СБУ
Уродженець Вовчанська з РФ “зливав” ворогу позиції захисників Харківщини – СБУ
15.01.2024, 14:59
Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії
Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії
15.01.2024, 14:47
Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання
Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання
15.01.2024, 14:21
Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики
Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики
15.01.2024, 14:18
З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)
З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)
15.01.2024, 13:43
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
15.01.2024, 13:58

Новини за темою:


Ви читали новину: «Ворожий літак А-50 і повітряний командний пункт Іл-22 знищили ЗСУ – Залужний»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни Повітряних сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телеграмі.".