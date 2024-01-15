Самолет А-50 и воздушный командный пункт Ил-22 РФ уничтожили ВСУ – Залужный
Фото: Воздушные сили ВСУ
Воины Воздушных сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.
«Благодарю Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!», — написал Залужный.
Видео: Валерий Залужный
Эту информацию подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, ранее украинские и российские источники подтвердили, что сбиты два самолета ВКС РФ над Азовским морем. Россияне сообщают о «промахах» собственной ПВО, но командующий Воздушными силами ВСУ намекнул, что падение самолетов – результат работы Сил обороны Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: А-50, Воздушные, ВСУ, Залужный, Ил-22, рф, самолет, сбили, Силы;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины Воздушных сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.".