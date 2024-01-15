Самолет А-50 и воздушный командный пункт Ил-22 РФ уничтожили ВСУ – Залужный

Воины Воздушных сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

«Благодарю Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!», — написал Залужный.

Видео: Валерий Залужный

Эту информацию подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, ранее украинские и российские источники подтвердили, что сбиты два самолета ВКС РФ над Азовским морем. Россияне сообщают о «промахах» собственной ПВО, но командующий Воздушными силами ВСУ намекнул, что падение самолетов – результат работы Сил обороны Украины.