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Самолет А-50 и воздушный командный пункт Ил-22 РФ уничтожили ВСУ – Залужный

Происшествия 12:13   15.01.2024
Виктория Яковенко
Самолет А-50 и воздушный командный пункт Ил-22 РФ уничтожили ВСУ – Залужный Фото: Воздушные сили ВСУ

Воины Воздушных сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

«Благодарю Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!», — написал Залужный.

Видео: Валерий Залужный

Эту информацию подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, ранее украинские и российские источники подтвердили, что сбиты два самолета ВКС РФ над Азовским морем. Россияне сообщают о «промахах» собственной ПВО, но командующий Воздушными силами ВСУ намекнул, что падение самолетов – результат работы Сил обороны Украины.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины Воздушных сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.".