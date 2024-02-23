Літак РФ А-50 збили ПС ЗСУ біля Азовського моря (відео)
Другий за рахунком російський літак А-50 знищили Повітряні Сили, повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Російські соцмережі один за одним повідомляють про знищення А-50 біля Азовського моря та викладають відео з місця падіння літака.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук підтвердив збивання другого російського А-50.
Читайте також: Два рідкісні російські літаки збили над Азовським морем: чи був friendly fire
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: Азовское море, ВС ВСУ, ГУР, операция, самолет А-50;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Літак РФ А-50 збили ПС ЗСУ біля Азовського моря (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 20:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Другий за рахунком російський літак А-50 знищили Повітряні Сили, повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. ".