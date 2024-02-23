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Літак РФ А-50 збили ПС ЗСУ біля Азовського моря (відео)

Події 20:15   23.02.2024
Оксана Якушко
Літак РФ А-50 збили ПС ЗСУ біля Азовського моря (відео)

Другий за рахунком російський літак  А-50 знищили Повітряні Сили, повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. 

Російські соцмережі один за одним повідомляють про знищення А-50 біля Азовського моря та викладають відео з місця падіння літака.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук підтвердив збивання другого російського А-50.

Читайте також: Два рідкісні російські літаки збили над Азовським морем: чи був friendly fire

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 20:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Другий за рахунком російський літак  А-50 знищили Повітряні Сили, повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. ".