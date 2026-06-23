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Вибухи чутно в Харкові: ПС ЗСУ попереджали про ракету на місто

Події 17:25   23.06.2026
Оксана Горун
Вибухи чутно в Харкові: ПС ЗСУ попереджали про ракету на місто

У Харкові близько 17:18 23 червня чули вибухи. Тривога місті оголошена з 16:53. О 17:17 Повітряні сили ЗСУ попередили, що в бік міста летить російська ракета.

Водночас місцеві моніторингові канали повідомляли про цілі в бік найближчого передмістя – селищ Васищеве, Високий та Пісочин.

Офіційної інформації про те, де були “прильоти” та які наслідки, на цей час немає. Новина доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі ракети вдарили по передмістю Харкова. ДСНС повідомила про пожежу в складській будівлі в селищі Васищеве.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 17:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 17:18 23 червня чули вибухи. Тривога місті оголошена з 16:53. О 17:17 Повітряні сили ЗСУ попередили, що в бік міста летить російська ракета".