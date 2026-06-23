Вибухи чутно в Харкові: ПС ЗСУ попереджали про ракету на місто

У Харкові близько 17:18 23 червня чули вибухи. Тривога місті оголошена з 16:53. О 17:17 Повітряні сили ЗСУ попередили, що в бік міста летить російська ракета.

Водночас місцеві моніторингові канали повідомляли про цілі в бік найближчого передмістя – селищ Васищеве, Високий та Пісочин.

Офіційної інформації про те, де були “прильоти” та які наслідки, на цей час немає. Новина доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі ракети вдарили по передмістю Харкова. ДСНС повідомила про пожежу в складській будівлі в селищі Васищеве.