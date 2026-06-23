Live

Взрывы слышны в Харькове: ВС ВСУ предупреждали о ракете на город

Происшествия 17:25   23.06.2026
Оксана Горун
Взрывы слышны в Харькове: ВС ВСУ предупреждали о ракете на город

В Харькове около 17:18 23 июня слышали взрывы. Тревога в городе объявлена с 16:53. А в 17:17 Воздушные силы ВСУ предупредили, что в сторону города летит российская ракета.

В то же время местные мониторинговые каналы сообщали о целях в сторону ближайшего пригорода — поселков Васищево, Высокий и Песочин.

Официальной информации о том, где были «прилеты» и каковы последствия, на данную минуту нет. Новость будет дополняться.

Напомним, ночью ракеты ударили по пригороду Харькова. ГСЧС сообщила о пожаре в складском здании в поселке Васищево.

Читайте также: Почему до Харькова и пригорода снова долетают КАБы — ответ Синегубова

Автор: Оксана Горун

Популярно

Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
24.06.2026, 01:01
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026, 08:47
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026, 07:29
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
23.06.2026, 19:01
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026, 09:12

Новости по теме:

24.06.2026
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026
Женщина погибла в Балаклее, в Харькове — «прилет» по недострою: атака БпЛА
24.06.2026
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы слышны в Харькове: ВС ВСУ предупреждали о ракете на город», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 17:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 17:18 23 июня слышали взрывы. Тревога в городе объявлена с 16:53. А в 17:17 Воздушные силы ВСУ предупредили, что в сторону города летит российская ракета".