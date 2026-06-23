Взрывы слышны в Харькове: ВС ВСУ предупреждали о ракете на город

В Харькове около 17:18 23 июня слышали взрывы. Тревога в городе объявлена с 16:53. А в 17:17 Воздушные силы ВСУ предупредили, что в сторону города летит российская ракета.

В то же время местные мониторинговые каналы сообщали о целях в сторону ближайшего пригорода — поселков Васищево, Высокий и Песочин.

Официальной информации о том, где были «прилеты» и каковы последствия, на данную минуту нет. Новость будет дополняться.

Напомним, ночью ракеты ударили по пригороду Харькова. ГСЧС сообщила о пожаре в складском здании в поселке Васищево.