Live

Почему до Харькова и пригорода снова долетают КАБы — ответ Синегубова

Оригинально 16:46   23.06.2026
Елена Нагорная
Почему до Харькова и пригорода снова долетают КАБы — ответ Синегубова

Последний удар шестью КАБами по ТЭЦ в Харьковском районе 21 июня был попыткой военных РФ проанализировать эффективность этого оружия перед зимой, считает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его мнению, длительная пауза в использовании КАБов (с января этого года) по Харькову и пригороду была связана со сменой приоритетов и тактики РФ.

«Они никуда не девались, во-первых. Они выбирали немного другую тактику, учитывая эффективность применения… Потому что они перешли на «Шахеды» соответственно тогда», — отметил глава области.

Он предположил, что сейчас приоритетным направлением для российских ракет и беспилотников стал Киев, в то время как по Харьковщине снова выпустили авиабомбы.

«Мы убеждены, что это тоже у них проба. Они будут анализировать, смотреть, что эффективнее для них. Они тоже считают деньги, и тоже считают свои средства… Я думаю, что все идет как подготовка к тяжелой зиме», — добавил начальник ХОВА.

В то же время Синегубов опроверг предположение, что российские военные научились обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что технические средства противодействия постоянно модернизируются.

«РЭБ они обойти не смогут. То, что мы сейчас думаем. Это не та РЭБ-система, которая была установлена нам еще в 23-м году. У нас уже существуют новые образцы. И они противодействуют эффективно тем средствам, которые использует враг сейчас», — заявил Синегубов.

Результаты работы сил ПВО и РЭБ во время российской атаки 21 июня Синегубов оценивает как позитивные.

Напомним, за минувшую неделю по Харькову и ближайшему пригороду несколько раз прилетали российские авиабомбы, чего не было с января 2026 года. 19 июня удары в городе сосредоточились в районе Холодной Горы. Погибли двое мужчин (один — от удара по складскому предприятию, второй — под завалами двухэтажного дома). 21 июня КАБы долетели до одной из важнейших ТЭЦ региона неподалеку от поселка Подворки.

Читайте также: «Ударов будет больше» — Синегубов об экспериментах РФ и противодействии дронам

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов
24.06.2026, 01:01
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026, 08:47
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026, 07:29
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
Обострение в Казачьей Лопани и FPV в Харькове: есть ли связь, ответили в ХОВА
23.06.2026, 19:01
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026, 09:12

Новости по теме:

24.06.2026
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи
24.06.2026
Женщина погибла в Балаклее, в Харькове — «прилет» по недострою: атака БпЛА
24.06.2026
«Релоцировать экопарк невозможно» — Фельдман ответил Синегубову
24.06.2026
Новости Харькова — главное за 24 июня: как прошла ночь
24.06.2026
Реактивный «Шахед» атаковал Харьков: где «прилетело», сообщил Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почему до Харькова и пригорода снова долетают КАБы — ответ Синегубова», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последний удар шестью КАБами по ТЭЦ в Харьковском районе 21 июня был попыткой военных РФ проанализировать эффективность этого оружия перед зимой, считает Синегубов.".