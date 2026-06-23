Почему до Харькова и пригорода снова долетают КАБы — ответ Синегубова

Последний удар шестью КАБами по ТЭЦ в Харьковском районе 21 июня был попыткой военных РФ проанализировать эффективность этого оружия перед зимой, считает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его мнению, длительная пауза в использовании КАБов (с января этого года) по Харькову и пригороду была связана со сменой приоритетов и тактики РФ.

«Они никуда не девались, во-первых. Они выбирали немного другую тактику, учитывая эффективность применения… Потому что они перешли на «Шахеды» соответственно тогда», — отметил глава области.

Он предположил, что сейчас приоритетным направлением для российских ракет и беспилотников стал Киев, в то время как по Харьковщине снова выпустили авиабомбы.

«Мы убеждены, что это тоже у них проба. Они будут анализировать, смотреть, что эффективнее для них. Они тоже считают деньги, и тоже считают свои средства… Я думаю, что все идет как подготовка к тяжелой зиме», — добавил начальник ХОВА.

В то же время Синегубов опроверг предположение, что российские военные научились обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что технические средства противодействия постоянно модернизируются.

«РЭБ они обойти не смогут. То, что мы сейчас думаем. Это не та РЭБ-система, которая была установлена нам еще в 23-м году. У нас уже существуют новые образцы. И они противодействуют эффективно тем средствам, которые использует враг сейчас», — заявил Синегубов.

Результаты работы сил ПВО и РЭБ во время российской атаки 21 июня Синегубов оценивает как позитивные.

Напомним, за минувшую неделю по Харькову и ближайшему пригороду несколько раз прилетали российские авиабомбы, чего не было с января 2026 года. 19 июня удары в городе сосредоточились в районе Холодной Горы. Погибли двое мужчин (один — от удара по складскому предприятию, второй — под завалами двухэтажного дома). 21 июня КАБы долетели до одной из важнейших ТЭЦ региона неподалеку от поселка Подворки.