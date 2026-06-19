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По Харькову ударили три КАБа, пожар еще тушат: Терехов о последствиях (видео)

Происшествия 12:09   19.06.2026
Виктория Яковенко
По Харькову ударили три КАБа, пожар еще тушат: Терехов о последствиях (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночных ударов по городу.

«Было три КАБа. Были попадания в частный жилой дом, он полностью разрушен. К счастью, там не было людей, но повреждены 46 частных домов. Кроме того, складские помещения. До сих пор продолжается локализация пожара. К сожалению, у нас есть восемь людей, которые обратились за медицинской помощью. Кроме этого, есть один человек, пропавший без вести, продолжаются поисково-спасательные работы», — отметил городской голова.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

Кроме этого, мэр выразил соболезнования родным спасателя, который умер в больнице. Он получил ранение в результате удара по городу «Икандерами» 15 июня.

Напомним, ночью 19 июня россияне выпустили КАБ по Харькову. Мэр Игорь Терехов уточнил: в результате «прилета» по Холодногорскому району повреждены более 40 частных домов, а также склад. Пострадали девять человек, четверо из них – дети. По предварительной информации Харьковской областной прокуратуры, в момент удара по складу внутри находился охранник предприятия. Сейчас связь с ним отсутствует.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 12:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночных ударов по городу.".