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По Харкову вдарили три КАБи, пожежу ще гасять: Терехов про наслідки (відео)

Події 12:09   19.06.2026
Вікторія Яковенко
По Харкову вдарили три КАБи, пожежу ще гасять: Терехов про наслідки (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічних ударів по місту.

«Було три КАБи. Були влучання в приватний житловий будинок, який повністю зруйнований. На щастя, там не було людей, але пошкоджено 46 приватних будинків. Крім цього, складські приміщення. Досі триває локалізація пожежі. На жаль, ми маємо вісім людей, які звернулися за медичною допомогою. Крім цього, є одна людина, яка зникла безвісти, тривають пошуково-рятувальні роботи», – зазначив міський голова.

Відео: телеграм-канал «Харків 1654»

Крім цього, мер висловив співчуття рідним рятувальника, який помер у лікарні. Він отримав поранення внаслідок удару по місту «Ікандерами» 15 червня.

Нагадаємо, вночі 19 червня росіяни випустили КАБ по Харкову. Мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок «прильоту» по Холодногірському району пошкоджені понад 40 приватних будинків, а також склад. Постраждали дев’ятеро людей, четверо з них – діти. За попередньою інформацією Харківської обласної прокуратури, у момент удару по складу всередині перебував охоронець підприємства. Наразі зв’язок із ним відсутній.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічних ударів по місту.".