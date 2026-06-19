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Удар КАБу по Харкову вночі: є постраждалі, пошкоджені понад 40 будинків

Події 07:10   19.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар КАБу по Харкову вночі: є постраждалі, пошкоджені понад 40 будинків Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Вночі 19 червня росіяни випустили КАБ по Харкову.

“Приліт” зафіксували в Холодногірському районі. Мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок удару пошкоджені понад 40 приватних будинків, а також склад. Є й постраждалі.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов пише, що постраждалих – п’ятеро, серед них двоє дітей.

“Дві 11-річні дівчатка та 14-річний хлопчик отримали гостру реакцію на стрес”, – додав Синєгубов.

Зазначимо, тривога цієї ночі звучала двічі – з 00:42 до 02:27 та з 03:11 до 04:59. У Повітряних силах ЗСУ писали про загрозу ударів БпЛА та КАБ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 19 червня росіяни випустили КАБ по Харкову.".