Удар КАБу по Харкову вночі: є постраждалі, пошкоджені понад 40 будинків

Вночі 19 червня росіяни випустили КАБ по Харкову.

“Приліт” зафіксували в Холодногірському районі. Мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок удару пошкоджені понад 40 приватних будинків, а також склад. Є й постраждалі.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов пише, що постраждалих – п’ятеро, серед них двоє дітей.

“Дві 11-річні дівчатка та 14-річний хлопчик отримали гостру реакцію на стрес”, – додав Синєгубов.

Зазначимо, тривога цієї ночі звучала двічі – з 00:42 до 02:27 та з 03:11 до 04:59. У Повітряних силах ЗСУ писали про загрозу ударів БпЛА та КАБ.