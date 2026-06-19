Удар КАБа по Харькову ночью: есть пострадавшие, повреждены больше 40 домов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Ночью 19 июня россияне выпустили КАБ по Харькову.
«Прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Мэр Игорь Терехов уточнил: в результате удара повреждены больше 40 частных домов, а также склад. Есть и пострадавшие.
Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов пишет, что пострадавших – пятеро, среди них двое детей.
«Две 11-летние девочки и 14-летний мальчик получили острую реакцию на стресс», – добавил Синегубов.
Отметим, тревога этой ночью звучала дважды – с 00:42 до 02:27 и с 03:11 до 04:59. В Воздушных силах ВСУ писали об угрозе ударов БпЛА и КАБ.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 07:10;