Удар КАБа по Харькову ночью: есть пострадавшие, повреждены больше 40 домов

Ночью 19 июня россияне выпустили КАБ по Харькову.

«Прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Мэр Игорь Терехов уточнил: в результате удара повреждены больше 40 частных домов, а также склад. Есть и пострадавшие.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов пишет, что пострадавших – пятеро, среди них двое детей.

«Две 11-летние девочки и 14-летний мальчик получили острую реакцию на стресс», – добавил Синегубов.

Отметим, тревога этой ночью звучала дважды – с 00:42 до 02:27 и с 03:11 до 04:59. В Воздушных силах ВСУ писали об угрозе ударов БпЛА и КАБ.