У лікарні помер рятувальник, поранений через удар “Іскандера” по Харкову
Вранці 19 червня у лікарні помер 48-річний начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту Микола Деркач. У чоловіка залишилися мати та дочка, розповіли у ДСНС України.
“Лікарі кілька днів боролися за життя рятувальника, але сьогодні його серце зупинилося. Він був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною великого серця“, – написали у ДСНС.
Микола Деркач став шостим загиблим внаслідок російського удару в ніч проти 15 червня.
Нагадаємо, як раніше писала МГ “Об’єктив”, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спершу армія РФ випустила БпЛА. Близько 1:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». Внаслідок «прильоту» загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, інформували в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей отримали поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 11:18;