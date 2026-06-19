У лікарні помер рятувальник, поранений через удар “Іскандера” по Харкову

Вранці 19 червня у лікарні помер 48-річний начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту Микола Деркач. У чоловіка залишилися мати та дочка, розповіли у ДСНС України.

“Лікарі кілька днів боролися за життя рятувальника, але сьогодні його серце зупинилося. Він був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною великого серця“, – написали у ДСНС.

Микола Деркач став шостим загиблим внаслідок російського удару в ніч проти 15 червня.

Нагадаємо, як раніше писала МГ “Об’єктив”, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спершу армія РФ випустила БпЛА. Близько 1:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». Внаслідок «прильоту» загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, інформували в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей отримали поранення.