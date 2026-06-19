В больнице умер спасатель, раненый из-за удара «Искандера» по Харькову

Утром 19 июня в больнице умер 48-летний начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майор службы гражданской защиты Николай Деркач. У мужчины осталась мать и дочь, рассказали в ГСЧС Украины.

«Врачи несколько дней боролись за жизнь спасателя, но сегодня его сердце остановилось. Он был настоящим офицером, мужественным спасателем и человеком большого сердца», – написали в ГСЧС.

Николай Деркач стал шестым погибшим в результате российского удара в ночь на 15 июня.

Напомним, как ранее писала МГ «Объектив», ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения.