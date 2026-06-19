В Харькове и Приколотном под завалами ищут людей: РФ выпустила авиабомбы

В результате обстрелов РФ Харькова и области под завалами заблокированы двое людей.

В Харьковской облпрокуратуре пишут: один удар в Харькове пришелся по жилому сектору. Там после «прилета» повреждены более 40 домов, досталось и авто. Острую стрессовую реакцию получили девять жителей, среди них – четверо детей.

«Еще один авиационный боеприпас попал в складское здание. Повреждено помещение склада. По предварительной информации, в момент удара внутри находился охранник предприятия. В настоящее время связь с ним отсутствует», – уточнили в прокуратуре.

Также под завалами многоэтажки ищут пожилую женщину на Купянщине. Начальник РВА Андрей Канашевич уточнил: КАБ ударил по многоэтажке в поселке Приколотное.

«В результате вражеского обстрела с применением КАБ поврежден многоквартирный дом, пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина. Под завалами предположительно 71-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу», – добавил Канашевич.

Сегодня обстрелы Купянщины не прекращаются. Известно уже о минимум трех ударах БпЛА, повреждена гражданская инфраструктура, информации о пострадавших нет.