В Харькове и Приколотном под завалами ищут людей: РФ выпустила авиабомбы
В результате обстрелов РФ Харькова и области под завалами заблокированы двое людей.
В Харьковской облпрокуратуре пишут: один удар в Харькове пришелся по жилому сектору. Там после «прилета» повреждены более 40 домов, досталось и авто. Острую стрессовую реакцию получили девять жителей, среди них – четверо детей.
«Еще один авиационный боеприпас попал в складское здание. Повреждено помещение склада. По предварительной информации, в момент удара внутри находился охранник предприятия. В настоящее время связь с ним отсутствует», – уточнили в прокуратуре.
Также под завалами многоэтажки ищут пожилую женщину на Купянщине. Начальник РВА Андрей Канашевич уточнил: КАБ ударил по многоэтажке в поселке Приколотное.
«В результате вражеского обстрела с применением КАБ поврежден многоквартирный дом, пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина. Под завалами предположительно 71-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу», – добавил Канашевич.
Сегодня обстрелы Купянщины не прекращаются. Известно уже о минимум трех ударах БпЛА, повреждена гражданская инфраструктура, информации о пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: КАБ, купянск, правоохранители, прокуратура, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 10:53;