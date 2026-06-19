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Копы ехали на велосипеде и шли пешком, чтобы найти убийцу: что случилось

Происшествия 09:48   19.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Копы ехали на велосипеде и шли пешком, чтобы найти убийцу: что случилось

16 июня копы получили сообщение о мужчине, которого нашли в селе Лютовка Золочевской громады, с признаками насильственной смерти. 

Населенный пункт расположен в шести километрах от госграницы и находится под постоянными обстрелами. Лютовка – в «серой» зоне и практически разрушена. Поэтому добраться до нее оказалось непростой задачей.

Убийство в Лютовке

«Часть пути следователь и оперативный работник преодолели автомобилем, часть — велосипедом, а основной отрезок прошли пешком. Общая протяженность маршрута составила около восьми километров. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и с помощью наземного роботизированного комплекса эвакуировали тело погибшего», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сумели найти копы и вероятного убийцу. Как оказалось, вместе с погибшим они распивали алкоголь. А во время возникшей между мужчина ссоры – фигурант ударил оппонента ножом. Подозреваемого вывезли из «серой зоны».

Убийство в Лютовке

«Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 09:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 июня копы получили сообщение о мужчине, которого нашли в селе Лютовка Золочевской громады, с признаками насильственной смерти. ".