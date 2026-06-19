Копи їхали на велосипеді і йшли пішки, щоб знайти вбивцю: що трапилося
16 червня копи отримали повідомлення про чоловіка, якого знайшли у селі Лютівка Золочівської громади з ознаками насильницької смерті.
Населений пункт розташований за шість кілометрів від держкордону і знаходиться під постійними обстрілами. Лютівка – у “сірій” зоні і практично зруйнована. Тому дістатися до неї виявилося непростим завданням.
“Частину шляху слідчий та оперативний працівник подолали автомобілем, частину – велосипедом, а основний відрізок пройшли пішки. Загальна протяжність маршруту склала близько восьми кілометрів. Поліцейські провели огляд місця події, вилучили речові докази та за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуювали тіло загиблого”, – пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Зуміли знайти копи також ймовірного вбивцю. Як виявилося, разом із загиблим вони розпивали алкоголь. А під час сварки, що виникла між чоловіками, фігурант ударив опонента ножем. Підозрюваного вивезли із “сірої зони”.
“Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою“, – додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 09:48;