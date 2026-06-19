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У ДСНС показали наслідки російських ударів КАБами по регіону

Події 09:15   19.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ДСНС показали наслідки російських ударів КАБами по регіону

Внаслідок російських обстрілів постраждали десять осіб, серед них четверо дітей, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники уточнюють: уночі росіяни атакували КАБами Харків, а також Дергачівську, Золочівську та Малоданилівську громади.

Обстріл Харківщини 19 червня

“Одне з влучань сталося у складську будівлю в Холодногірському районі міста. Сталися руйнації та масштабна пожежа. На місці події тривають роботи з ліквідації пожежі та розбору завалів. Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям”, – уточнили у ДСНС.

Обстріл Харківщини 19 червня

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив: вночі біля Черкаської Лозової вдарила авіабомба.

“Внаслідок удару пошкоджено садовий будинок. По медичну допомогу звернулася 71-річна жінка, яка є його мешканкою садового товариства. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється”, – додав він.

Обстріл Харківщини 19 червня

Нагадаємо, вночі 19 червня росіяни випустили КАБ по Харкову. Мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок удару пошкоджено понад 40 приватних будинків, а також склад. Постраждали дев’ятеро людей, четверо з них – діти.

Читайте також: За добу через обстріл постраждали 15 людей, загинула жінка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів постраждали десять осіб, серед них четверо дітей, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".