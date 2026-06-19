У ДСНС показали наслідки російських ударів КАБами по регіону
Внаслідок російських обстрілів постраждали десять осіб, серед них четверо дітей, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники уточнюють: уночі росіяни атакували КАБами Харків, а також Дергачівську, Золочівську та Малоданилівську громади.
“Одне з влучань сталося у складську будівлю в Холодногірському районі міста. Сталися руйнації та масштабна пожежа. На місці події тривають роботи з ліквідації пожежі та розбору завалів. Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям”, – уточнили у ДСНС.
Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив: вночі біля Черкаської Лозової вдарила авіабомба.
“Внаслідок удару пошкоджено садовий будинок. По медичну допомогу звернулася 71-річна жінка, яка є його мешканкою садового товариства. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється”, – додав він.
Нагадаємо, вночі 19 червня росіяни випустили КАБ по Харкову. Мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок удару пошкоджено понад 40 приватних будинків, а також склад. Постраждали дев’ятеро людей, четверо з них – діти.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 09:15;