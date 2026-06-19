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В ГСЧС показали последствия российских ударов КАБами по региону

Происшествия 09:15   19.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГСЧС показали последствия российских ударов КАБами по региону

В результате российских обстрелов пострадали десять человек, среди них четверо детей, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели уточняют: ночью россияне атаковали КАБами Харьков, а также Дергачевскую, Золочевскую и Малоданиловскую громады.

Обстрел Харьковщины 19 июня

«Одно из попаданий произошло в складское здание в Холодногорском районе города. Произошли разрушения и масштабный пожар. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации пожара и разбору завалов. Психологи ГСЧС оказывают помощь местным жителям», – уточнили в ГСЧС.

Обстрел Харьковщины 19 июня

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил: ночью возле Черкасской Лозовой ударила авиабомба.

«В результате удара поврежден садовый дом. За медицинской помощью обратилась 71-летняя женщина, являющаяся его жительницей садового общества. Информация о масштабах разрушений уточняется», – добавил он.

Обстрел Харьковщины 19 июня

Напомним, ночью 19 июня россияне выпустили КАБ по Харькову. Мэр Игорь Терехов уточнил: в результате удара повреждены больше 40 частных домов, а также склад. Пострадали девять человек, четверо из них – дети.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 09:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов пострадали десять человек, среди них четверо детей, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".