За сутки из-за обстрелов пострадали 15 человек, погибла женщина
За сутки враг обстрелял Харьков и 24 населенных пункта области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов есть погибшая и 15 пострадавших.
«В Харькове пострадали девять человек, в том числе четверо детей; в г. Богодухов получила острую реакцию на стресс 57-летняя женщина; в пос. Приколотное Великобурлукской громады пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина; в пос. Песочин испытала острую реакцию на стресс 71-летняя женщина; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады пострадала 71-летняя женщина; в с. Украинское Волчанской громады погибла 65-летняя женщина, пострадал 66-летний мужчина», – передает Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- 11 КАБ;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- восемь БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- пять БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 08:44;