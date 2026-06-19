За сутки из-за обстрелов пострадали 15 человек, погибла женщина

За сутки враг обстрелял Харьков и 24 населенных пункта области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов есть погибшая и 15 пострадавших.

«В Харькове пострадали девять человек, в том числе четверо детей; в г. Богодухов получила острую реакцию на стресс 57-летняя женщина; в пос. Приколотное Великобурлукской громады пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина; в пос. Песочин испытала острую реакцию на стресс 71-летняя женщина; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады пострадала 71-летняя женщина; в с. Украинское Волчанской громады погибла 65-летняя женщина, пострадал 66-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

11 КАБ;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

восемь БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

пять БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.