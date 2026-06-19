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За сутки из-за обстрелов пострадали 15 человек, погибла женщина

Происшествия 08:44   19.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки из-за обстрелов пострадали 15 человек, погибла женщина

За сутки враг обстрелял Харьков и 24 населенных пункта области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов есть погибшая и 15 пострадавших.

«В Харькове пострадали девять человек, в том числе четверо детей; в г. Богодухов получила острую реакцию на стресс 57-летняя женщина; в пос. Приколотное Великобурлукской громады пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина; в пос. Песочин испытала острую реакцию на стресс 71-летняя женщина; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады пострадала 71-летняя женщина; в с. Украинское Волчанской громады погибла 65-летняя женщина, пострадал 66-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • 11 КАБ;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • восемь БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • пять БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2026 в 08:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг обстрелял Харьков и 24 населенных пункта области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов есть погибшая и 15 пострадавших.".