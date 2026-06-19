За добу через обстріли постраждали 15 людей, загинула жінка

За добу ворог обстріляв Харків та 24 населені пункти області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ударів є загибла та 15 постраждалих.

“У м. Харків постраждали девʼять людей, зокрема четверо дітей; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 57-річна жінка; у сел. Приколотне Великобурлуцької громади постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка; у сел. Пісочин зазнала гострої реакції на стрес 71-річна жінка; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждала 71-річна жінка; у с. Українське Вовчанської громади загинула 65-річна жінка, постраждав 66-річний чоловік”, – уточнює Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

11 КАБ;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

вісім БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

п’ять БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.