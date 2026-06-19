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13 атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині за добу – Генштаб

Україна 08:08   19.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
13 атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині за добу – Генштаб

У Генштабі ЗСУ пишуть про 13 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині.

На півночі від Харкова було дев’ять боїв у районі Вовчанська, Лимана, Стариці, Ізбицького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорватися чотири рази біля Радьківки та Колісниківки.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет,  здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 10031 дрон-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ”, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2026 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Генштабі ЗСУ пишуть про 13 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині.".