13 атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине за сутки – Генштаб

В Генштабе ВСУ пишут о 13 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.

На севере от Харькова было девять боев в районе Волчанска, Лимана, Старицы, Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорваться четыре раза около Радьковки и Колесниковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 248 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 10031 дрон-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие: