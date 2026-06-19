У Харкові та Приколотному під завалами шукають людей: РФ випустила авіабомби

Внаслідок обстрілів РФ Харкова та області під завалами заблоковані двоє людей.

У Харківській облпрокуратурі пишуть: один удар у Харкові припав по житловому сектору. Там після “прильоту” пошкоджені понад 40 будинків, дісталося й авто. Гостру стресову реакцію отримали дев’ять мешканців, серед них четверо дітей.

“Ще один авіаційний боєприпас влучив у складську будівлю. Пошкоджено приміщення складу. За попередньою інформацією, у момент удару всередині перебував охоронець підприємства. Наразі зв’язок із ним відсутній”, – уточнили у прокуратурі.

Також під завалами багатоповерхівки шукають літню жінку на Куп’янщині. Начальник РВА Андрій Канашевич уточнив: КАБ ударив по багатоповерхівці у селищі Приколотне.

“Внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням КАБ пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка. Під завалами ймовірно 71-річна жінка. Чоловіка шпиталізовано до Харківської обласної клінічної лікарні”, – додав Канашевич.

Сьогодні обстріли Куп’янщини не припиняються. Відомо вже про мінімум три удари БпЛА, пошкоджена цивільна інфраструктура, інформації про постраждалих немає.