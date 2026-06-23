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Чому до Харкова та передмістя знов долітають КАБи — відповідь Синєгубова

Оригінально 16:46   23.06.2026
Олена Нагорна
Чому до Харкова та передмістя знов долітають КАБи — відповідь Синєгубова

Останній удар шістьма КАБами по ТЕЦ у Харківському районі 21 червня був спробою військових РФ проаналізувати ефективність цієї зброї перед зимою, вважає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На його думку, тривала пауза у використанні КАБів (з січня цього року) по Харкову та передмістю була пов’язана зі зміною пріоритетів та тактики РФ.

«Вони нікуди не дівалися, по-перше. Вони обирали трохи іншу тактику, враховуючи ефективність застосування… Тому що вони перейшли на “шахеди” відповідно тоді», — зазначив очільник області.

Він припустив, що наразі пріоритетним напрямком для російських ракет та безпілотників став Київ, тоді як по Харківщині знову випустили авіабомби.

«Ми переконані, що це теж у них проба. Вони будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них. Вони теж рахують гроші, і теж рахують свої засоби… Я думаю, що все йде як і підготовка до важкої зими», — додав начальник ХОВА.

Водночас Синєгубов заперечив припущення, що російські військові навчилися обходити українські системи радіоелектронної боротьби. Він наголосив, що технічні засоби протидії постійно модернізуються.

«РЕБ вони обійти не зможуть. Те, що ми наразі думаємо. Це не та РЕБ-система, яка була встановлена нам ще у 23-му році. У нас вже існують нові зразки. І вони протидіють ефективно тим засобам, які використовує ворог наразі», — заявив Синєгубов.

Результати роботи сил ППО та РЕБ під час російської атаки 21 червня Синєгубов оцінює як позитивні.

Нагадаємо, за минулий тиждень по Харкову та найближчому передмістю кілька разів прилітали російські авіабомби, чого не було з січня 2026 року. 19 червня удари в місті зосередилися в районі Холодної Гори. Загинули двоє чоловіків (один – від удару по складському підприємству, другий – під завалами двоповерхового будинку). 21 червня КАБи долетіли до однієї з найважливіших ТЕЦ регіону неподалік селища Подвірки.

Читайте також: «Ударів буде більше» — Синєгубов про експерименти РФ та протидію дронам

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останній удар шістьма КАБами по ТЕЦ у Харківському районі 21 червня був спробою військових РФ проаналізувати ефективність цієї зброї перед зимою, вважає Синєгубов.".