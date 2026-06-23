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Ракеты ударили по Васищево — ГСЧС

Происшествия 09:04   23.06.2026
Оксана Горун
Ракеты ударили по Васищево — ГСЧС

Из-за ракетного удара возник пожар в Васищево. Наибольшее количество пострадавших за сутки — в Богодуховском районе, в области есть погибшие. О ситуации в регионе сообщили ГСЧС и ХОВА.

«В поселке Васищево Харьковского района в результате ракетных обстрелов горели конструктивные элементы складского здания и стеллажи на площади 80 м кв.» — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывы около часа ночи слышали в Харькове. Мэр Игорь Терехов вначале сообщил, что ракеты ударили по Слободскому району, но позже уточнил — «прилет» был за городом.

В Васищево обошлось без пострадавших. Больше всего в области от российских ударов досталось Богодуховскому району.

«В городе Богодухов в результате ударов БпЛА пострадали четыре человека. Пожара не было. Впоследствии враг повторно атаковал город БпЛА: пострадали еще пять человек, повреждено здание магазина», — проинформировали спасатели.

Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что в области в результате российских обстрелов есть погибший — 40-летний мужчина в селе Грушевка Кондрашовской громады (в Купянском районе).

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В Харькове за сутки — одна пострадавшая. Причиной стал удар FPV-дрона в Салтовском районе. Там поврежден салон красоты. Еще один FPV поджег пристройку к летней кухне в Дергачах, без пострадавших.

Под обстрелами были 16 населенных пунктов. В Харькове БпЛА атаковали три района: Киевский, Салтовский и Немышлянский.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 09:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ракетного удара возник пожар в Васищево. Наибольшее количество пострадавших за сутки — в Богодуховском районе, в области есть погибшие".