Ракеты ударили по Васищево — ГСЧС

Из-за ракетного удара возник пожар в Васищево. Наибольшее количество пострадавших за сутки — в Богодуховском районе, в области есть погибшие. О ситуации в регионе сообщили ГСЧС и ХОВА.

«В поселке Васищево Харьковского района в результате ракетных обстрелов горели конструктивные элементы складского здания и стеллажи на площади 80 м кв.» — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывы около часа ночи слышали в Харькове. Мэр Игорь Терехов вначале сообщил, что ракеты ударили по Слободскому району, но позже уточнил — «прилет» был за городом.

В Васищево обошлось без пострадавших. Больше всего в области от российских ударов досталось Богодуховскому району.

«В городе Богодухов в результате ударов БпЛА пострадали четыре человека. Пожара не было. Впоследствии враг повторно атаковал город БпЛА: пострадали еще пять человек, повреждено здание магазина», — проинформировали спасатели.

Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что в области в результате российских обстрелов есть погибший — 40-летний мужчина в селе Грушевка Кондрашовской громады (в Купянском районе).

В Харькове за сутки — одна пострадавшая. Причиной стал удар FPV-дрона в Салтовском районе. Там поврежден салон красоты. Еще один FPV поджег пристройку к летней кухне в Дергачах, без пострадавших.

Под обстрелами были 16 населенных пунктов. В Харькове БпЛА атаковали три района: Киевский, Салтовский и Немышлянский.