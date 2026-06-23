Ракети вдарили по селищу Васищеве – ДСНС

Через ракетний удар виникла пожежа у с. Васищеве. Найбільша кількість постраждалих за добу – у Богодухівському районі, в області є загиблі. Про ситуацію в регіоні повідомили ДСНС і ХОВА.

“У селищі Васищеве Харківського району внаслідок ракетного обстрілу горіли конструктивні елементи складської будівлі та стелажі на площі 80 м кв.” – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вибухи близько першої ночі чули в Харкові. Мер Ігор Терехов спочатку повідомив, що ракети вдарили по Слобідському району, але пізніше уточнив – “приліт” був за містом.

У Васищевому обійшлося без постраждалих. Найбільше в області від російських ударів дісталося Богодухівському району.

“У місті Богодухів внаслідок ударів БпЛА постраждали чотири людини. Пожежі не було. Згодом ворог повторно атакував місто БпЛА: постраждали ще п’ятеро людей, пошкоджено будівлю магазину”, – поінформували рятувальники.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що в області внаслідок російських обстрілів є загиблий – 40-річний чоловік у селі Грушівка Кіндрашівської громади (в Куп’янському районі).

У Харкові за добу – одна постраждала. Причиною став удар FPV-дрона в Салтівському районі. Там пошкоджений салон краси. Ще один FPV підпалив прибудову до літньої кухні в Дергачах, без постраждалих.

Під обстрілом було 16 населених пунктів. У Харкові БпЛА атакували три райони: Київський, Салтівський та Немишлянський.