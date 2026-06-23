Live

Ракети вдарили по селищу Васищеве – ДСНС

Події 09:04   23.06.2026
Оксана Горун
Ракети вдарили по селищу Васищеве – ДСНС

Через ракетний удар виникла пожежа у с. Васищеве. Найбільша кількість постраждалих за добу – у Богодухівському районі, в області є загиблі. Про ситуацію в регіоні повідомили ДСНС і ХОВА.

“У селищі Васищеве Харківського району внаслідок ракетного обстрілу горіли конструктивні елементи складської будівлі та стелажі на площі 80 м кв.” – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вибухи близько першої ночі чули в Харкові. Мер Ігор Терехов спочатку повідомив, що ракети вдарили по Слобідському району, але пізніше уточнив – “приліт” був за містом.

У Васищевому обійшлося без постраждалих. Найбільше в області від російських ударів дісталося Богодухівському району.

“У місті Богодухів внаслідок ударів БпЛА постраждали чотири людини. Пожежі не було. Згодом ворог повторно атакував місто БпЛА: постраждали ще п’ятеро людей, пошкоджено будівлю магазину”, – поінформували рятувальники.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що в області внаслідок російських обстрілів є загиблий – 40-річний чоловік у селі Грушівка Кіндрашівської громади (в Куп’янському районі).

Читайте також: Не працюють АЗС, поранені, сотні пошкоджених будинків: ситуація в Богодухові

У Харкові за добу – одна постраждала. Причиною став удар FPV-дрона в Салтівському районі. Там пошкоджений салон краси. Ще один FPV підпалив прибудову до літньої кухні в Дергачах, без постраждалих.

Під обстрілом було 16 населених пунктів. У Харкові БпЛА атакували три райони: Київський, Салтівський та Немишлянський.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
23.06.2026, 13:54
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026, 12:43
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
23.06.2026, 11:09
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026, 11:52
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
23.06.2026, 12:10
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
23.06.2026, 11:33

Новини за темою:

23.06.2026
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова у середу: адреси
23.06.2026
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026
Вранці ворожі БпЛА атакували Харків: прокуратура про наслідки (фото)
23.06.2026
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ракети вдарили по селищу Васищеве – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 09:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ракетний удар виникла пожежа у с. Васищеве. Найбільша кількість постраждалих за добу – у Богодухівському районі, в області є загиблі".