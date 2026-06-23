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Ракетний удар 23 червня: у Харкові лунали вибухи, Терехов уточнив, де приліт

Події 01:32   23.06.2026
Оксана Горун
Ракетний удар 23 червня: у Харкові лунали вибухи, Терехов уточнив, де приліт

Харківський міський голова Ігор Терехов спочатку повідомив, що по Слобідському району Харкова вдарили двома ракетами. А згодом зазначив, що вони прилетіли за містом.

Доповнено о 01:32. “Інформація про влучання ракети у Слобідському районі не підтвердилася. Удар стався за межами міста”, – поінформував Терехов.

01:18. Вибухи в місті чули близько першої години ночі.

Маємо інформацію про влучання двох ракет у Слобідському районі. Наслідки ударів уточнюємо. Також у напрямку міста рухається група ударних БпЛА. Будьте обережні та залишайтеся в безпечних місцях!” – написав мер.

Після “прильоту” ракет у деяких районах міста було чути ще вибухи. Моніторингові канали інформували про рух ударних дронів у бік міста. Попередньо – вибухи пролунали в передмісті.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 01:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов спочатку повідомив, що по Слобідському району Харкова вдарили двома ракетами. А згодом зазначив, що вони прилетіли за містом".