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У Харкові — «приліт» FPV-дрона біля багатоповерхівки: є постраждала (відео)

Події 21:24   22.06.2026
Олена Нагорна
У Харкові — «приліт» FPV-дрона біля багатоповерхівки: є постраждала (відео)

Російський безпілотник близько 18:30 22 червня поцілив по Салтівському району Харкова.

Доповнено о 21:24. Салтівський район атакував FPV-дрон, повідомила обласна прокуратура. За даними відомства, було пошкоджено фасад салону краси. Поранення отримала 48-річна жінка.

Окрім цього, ще один FPV-дрон з бойовою частиною виявили сьогодні на території приватного домоволодіння в Індустріальному районі Харкова. Минулося без пошкоджень та постраждалих.

18:51. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, на місце виїхали екстрені служби.

Невдовзі стало відомо, що дрон влучив поблизу житлової багатоповерхівки. Постраждала жінка — вона зазнала поранень ніг.

О 18:29 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджали про ударний безпілотник курсом на Північну Салтівку.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 15 по 21 червня ЗС РФ атакували Харків 20 разів. Окрім КАБів та FPV, у хід йшли балістичні ракети «Іскандер», «шахеди» та «молнии».

Читайте також: Удар по стадіону та руйнування в Дергачах: громаду атакували «молния» та FPV

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 21:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський безпілотник близько 18:30 поцілив по Салтівському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.".