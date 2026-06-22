У Харкові — «приліт» FPV-дрона біля багатоповерхівки: є постраждала (відео)

Російський безпілотник близько 18:30 22 червня поцілив по Салтівському району Харкова.

Доповнено о 21:24. Салтівський район атакував FPV-дрон, повідомила обласна прокуратура. За даними відомства, було пошкоджено фасад салону краси. Поранення отримала 48-річна жінка.

Окрім цього, ще один FPV-дрон з бойовою частиною виявили сьогодні на території приватного домоволодіння в Індустріальному районі Харкова. Минулося без пошкоджень та постраждалих.

18:51. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, на місце виїхали екстрені служби.

Невдовзі стало відомо, що дрон влучив поблизу житлової багатоповерхівки. Постраждала жінка — вона зазнала поранень ніг.

О 18:29 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджали про ударний безпілотник курсом на Північну Салтівку.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 15 по 21 червня ЗС РФ атакували Харків 20 разів. Окрім КАБів та FPV, у хід йшли балістичні ракети «Іскандер», «шахеди» та «молнии».